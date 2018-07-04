В Брянской области 24-летний футболист погиб на глазах у отдыхающих

Сыщики выясняют обстоятельства гибели игрока брянского футбольного клуба «Атлант» Александра Попова.
Трагедия произошла накануне, 3 июля, на озере в городе Севске (Брянская область). 24-летний футболист утонул на глазах у других отдыхающих. По данному факту организована доследственная проверка.
Как рассказал главный тренер команды Сергей Герасименко, Попов начал играть в «Атланте», который выступает во втором дивизионе, в 2018 году. По словам специалиста, смерть защитника шокировала весь коллектив.
Футбольный клуб окажет помощь родителям погибшего игрока, передает ТАСС.
Как рассказал главный тренер команды Сергей Герасименко, Попов начал играть в «Атланте», который выступает во втором дивизионе, в 2018 году. По словам специалиста, смерть защитника шокировала весь коллектив.
Футбольный клуб окажет помощь родителям погибшего игрока, передает ТАСС.
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