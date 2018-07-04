    В Минтруда сообщили о 10-процентном росте зарплат в России

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    В Минтруда сообщили о 10-процентном росте зарплат в России

    В Минтруда сообщили о <nobr>10-процентном</nobr> росте зарплат в России

    Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что реальные зарплаты в России выросли почти на 10% за три-четыре месяца 2018 года.

    В интервью радиостанции «Говорит Москва» министр также отметил, что уровень безработицы в стране опустился ниже 4%.

    Максим Топилин, глава Минтруда: «У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов. Почему растут реальные зарплаты?»

    По словам Топилина, рост реальных зарплат связан с резким снижением численности населения в трудоспособном возрасте. «У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет», — подчеркнул Топилин. Он также добавил, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

    Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что власти оценивают рост реальных заработных россиян плат в текущем году в 6,3%. Он также уточнил, что с начала года реальные зарплаты уже выросли на 9%.

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