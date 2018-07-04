    В Крыму в ДТП с участием скорой помощи один человек погиб и двое ранены

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    • Фото: overhearshelkino / vk.com
    В Крыму в ДТП с участием скорой помощи один человек погиб и двое ранены

    В Крыму в ДТП с участием скорой помощи один человек погиб и двое ранены

    В Крыму в ДТП с участием скорой помощи один человек погиб и двое ранены
  • Фото: overhearshelkino / vk.com

    • Правоохранительные органы Республики Крым выясняют обстоятельства автокатастрофы с участием скорой помощи.

    Трагедия произошла в Ленинском районе накануне вечером, но известно об этом стало только сегодня. По информации ТАСС, в ДТП погиб один человек погиб, двое получили ранения.

    Сергей Астанкин, директор республиканского Центра медицины катастроф: «В результате столкновения погибла санитарка, которая была в машине скорой помощи, пострадали фельдшер и водитель».

    По словам Астанкина, раненых доставили в Ленинскую районную больницу. Как сообщил глава Центра медицины катастроф, ДТП произошло, когда скорая везла находившегося в коме пациента в районную больницу поселка Ленино.

    Владимир Подлипенцев, главный врач больницы: «У него поломаны два ребра в результате ДТП, но это не утяжелило его общее состояние».

    Крымский министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщил, что по факту ДТП правоохранительными органами проводится проверка.

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