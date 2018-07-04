В Крыму в ДТП с участием скорой помощи один человек погиб и двое ранены

Правоохранительные органы Республики Крым выясняют обстоятельства автокатастрофы с участием скорой помощи.
Трагедия произошла в Ленинском районе накануне вечером, но известно об этом стало только сегодня. По информации ТАСС, в ДТП погиб один человек погиб, двое получили ранения.
Сергей Астанкин, директор республиканского Центра медицины катастроф: «В результате столкновения погибла санитарка, которая была в машине скорой помощи, пострадали фельдшер и водитель».
По словам Астанкина, раненых доставили в Ленинскую районную больницу. Как сообщил глава Центра медицины катастроф, ДТП произошло, когда скорая везла находившегося в коме пациента в районную больницу поселка Ленино.
Владимир Подлипенцев, главный врач больницы: «У него поломаны два ребра в результате ДТП, но это не утяжелило его общее состояние».
Крымский министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщил, что по факту ДТП правоохранительными органами проводится проверка.
Сергей Астанкин, директор республиканского Центра медицины катастроф: «В результате столкновения погибла санитарка, которая была в машине скорой помощи, пострадали фельдшер и водитель».
По словам Астанкина, раненых доставили в Ленинскую районную больницу. Как сообщил глава Центра медицины катастроф, ДТП произошло, когда скорая везла находившегося в коме пациента в районную больницу поселка Ленино.
Владимир Подлипенцев, главный врач больницы: «У него поломаны два ребра в результате ДТП, но это не утяжелило его общее состояние».
Крымский министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщил, что по факту ДТП правоохранительными органами проводится проверка.
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