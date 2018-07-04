    Житель Орска закидал ветками и сжег заживо знакомого

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    Житель Орска закидал ветками и сжег заживо знакомого

    Житель Орска закидал ветками и сжег заживо знакомого

    В Орске (Оренбургская область) задержан местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве знакомого.

    По данным следствия, вечером 2 июля нетрезвый подозреваемый поссорился со своим знакомым. Злоумышленник избил 51-летнего мужчину, а потом закидал его сухими ветками и поджег. На следующие день обгоревшее тело мужчины было обнаружено в яме на Орском проспекте.

    В настоящее время подозреваемый задержан. Как сообщили в управлении СК по Оренбургской области, мужчина полностью признал свою вину.

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