Житель Орска закидал ветками и сжег заживо знакомого

В Орске (Оренбургская область) задержан местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве знакомого.
По данным следствия, вечером 2 июля нетрезвый подозреваемый поссорился со своим знакомым. Злоумышленник избил 51-летнего мужчину, а потом закидал его сухими ветками и поджег. На следующие день обгоревшее тело мужчины было обнаружено в яме на Орском проспекте.
В настоящее время подозреваемый задержан. Как сообщили в управлении СК по Оренбургской области, мужчина полностью признал свою вину.
В настоящее время подозреваемый задержан. Как сообщили в управлении СК по Оренбургской области, мужчина полностью признал свою вину.
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