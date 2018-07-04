    Siri перебила главу Минобороны Британии во время речи о Сирии. Великобритания, Сирия, курьезы, мобильная связь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВSiri перебила главу Минобороны Британии во время речи о Сирии

    Siri перебила главу Минобороны Британии во время речи о Сирии

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    Siri перебила главу Минобороны Британии во время речи о Сирии

    Siri перебила главу Минобороны Британии во время речи о Сирии

      Голосовой помощник Siri прервал заседание в Палате общин парламента Великобритании, среагировав на слово Сирия.

      Министр оборон Гэвин Уильямсон выступал в палате общин с речью о борьбе с терроризмом в Сирийской республике. После того как он несколько раз произнес слово «Сирия», отреагировал его голосовой помощник Siri в смартфоне.

      «Вот что я нашла в Интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…», — сообщил смартфон главы минобороны.

      Уильямсон под общий смех в зале поспешно выключил телефон, убрал его в карман и с улыбкой отметил, что произошел редкий случай — когда мобильный телефон перебил своего хозяина.

      Накануне в Казахстане киборг-гиноид София «зависла» и не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана.

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