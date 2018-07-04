Siri перебила главу Минобороны Британии во время речи о Сирии

Голосовой помощник Siri прервал заседание в Палате общин парламента Великобритании, среагировав на слово Сирия.
Министр оборон Гэвин Уильямсон выступал в палате общин с речью о борьбе с терроризмом в Сирийской республике. После того как он несколько раз произнес слово «Сирия», отреагировал его голосовой помощник Siri в смартфоне.
«Вот что я нашла в Интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…», — сообщил смартфон главы минобороны.
Уильямсон под общий смех в зале поспешно выключил телефон, убрал его в карман и с улыбкой отметил, что произошел редкий случай — когда мобильный телефон перебил своего хозяина.
Накануне в Казахстане киборг-гиноид София «зависла» и не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана.
«Вот что я нашла в Интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…», — сообщил смартфон главы минобороны.
Уильямсон под общий смех в зале поспешно выключил телефон, убрал его в карман и с улыбкой отметил, что произошел редкий случай — когда мобильный телефон перебил своего хозяина.
Накануне в Казахстане киборг-гиноид София «зависла» и не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана.
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