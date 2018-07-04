Патрушев заложил камень в основание нового терминала камчатского аэропорта

Первый камень в основание нового пассажирского терминала аэропорта Елизово заложили на Камчатке. В церемонии участвовал секретарь Совета безопасности РФ. Николай Патрушев прибыл на полуостров с рабочим визитом обсудить транспортную доступность Дальнего Востока.

30 аэропорты

Камчатка

Вопрос строительства терминала поднимался на прямой линии с Владимиром Путиным. Житель Уссурийска пожаловался на баснословно дорогие авиабилеты до Москвы и городов центральной части России. Решение этой и других проблем искали на совещании с руководством региона и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев приехал, чтобы проверить, насколько инфраструктура готова и как идет строительство. На закрытом совещании он заслушал доклады командующего Тихоокеанским флотом и командующего подводными силами Тихоокеанского флота. Вместе обсудили оснащение современным вооружением и военной техникой, а с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Патрушев собрал руководителей регионов и представителей различных ведомств. Обсудили транспортную проблему.



На Дальнем Востоке по-прежнему остро стоит дорожный вопрос. Речь не только о покрытии, но и об оснащении трасс: не везде есть отбойники и светоотражающие знаки, это сказывается на аварийной статистике.



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Более половины лиц, ответственных за безопасность перевозок, не имеют специальной профессиональной подготовки».



Актуальный вопрос — авиасообщение. Скоро на Камчатке появится новый аэропорт.



Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО): «В настоящее время 70% Дальнего Востока не обеспечено авиасообщением. Из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, сохранилась 1/6 часть. Отсутствие авиасообщения приводит к прямой опасности для жизни и здоровья людей, не давая возможность своевременно получать медицинскую помощь».



Николай Патрушев поучаствовал в закладке первого камня. Место выбрано неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Подробности — в репортаже корреспондента Михаила Чебоненко.