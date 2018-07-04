Под Смоленском пожилой мужчина умер в поликлинике в ожидании рентгена

Следователи выясняют причину смерти
77-летнего мужчины в поликлинике Смоленской области.
По данным следствия, пожилой мужчина проходил лечение в стационаре Гагаринской центральной районной больнице. 3 июля ему должны были провести рентгеновское исследование. Во время ожидания процедуры мужчина почувствовал себя плохо и вскоре скончался, сообщили в региональном СК.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана оценка действиям медработников больницы.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана оценка действиям медработников больницы.
Комментарии