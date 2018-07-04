    Под Смоленском пожилой мужчина умер в поликлинике в ожидании рентгена

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    Под Смоленском пожилой мужчина умер в поликлинике в ожидании рентгена

    Под Смоленском пожилой мужчина умер в поликлинике в ожидании рентгена

    Следователи выясняют причину смерти 77-летнего мужчины в поликлинике Смоленской области.

    По данным следствия, пожилой мужчина проходил лечение в стационаре Гагаринской центральной районной больнице. 3 июля ему должны были провести рентгеновское исследование. Во время ожидания процедуры мужчина почувствовал себя плохо и вскоре скончался, сообщили в региональном СК.

    Сейчас следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана оценка действиям медработников больницы.

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