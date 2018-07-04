Семью из трех человек зарезали во Владивостоке

Следователи расследуют убийство трех человек, тела которых обнаружены в квартире одного из домов во Владивостоке.

Тела трех человек — женщины (1954 года рождения), а также ее взрослых детей — дочери (1974 г. р. ) и сына (1990 г. р. ) — нашли в квартире с признаками насильственной смерти, сообщили в СК по Приморскому краю.



На месте же преступления было найдено орудие убийства — нож. Возбуждено уголовное дело.