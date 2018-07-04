    Семью из трех человек зарезали во Владивостоке

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    Семью из трех человек зарезали во Владивостоке

    Семью из трех человек зарезали во Владивостоке

    Следователи расследуют убийство трех человек, тела которых обнаружены в квартире одного из домов во Владивостоке.

    Тела трех человек — женщины (1954 года рождения), а также ее взрослых детей — дочери (1974 г. р. ) и сына (1990 г. р. ) — нашли в квартире с признаками насильственной смерти, сообщили в СК по Приморскому краю.

    На месте же преступления было найдено орудие убийства — нож. Возбуждено уголовное дело.

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