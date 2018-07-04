В России хотят ужесточить правила оборота пива

Минфин решил ужесточить контроль над оборотом пива. Производителей хотят обязать маркировать его по примеру крепких напитков и вина. На рынке это отразится однозначно хотя бы потому, что вырастут затраты производителей.
Сейчас в России алкоголь уже маркируют, но только крепкое спиртное и вино. При этом, как сообщает «Коммерсант», сейчас Минфин подготовил законопроект, который с 2019 года вводит подобную маркировку для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Также участники рынка должны будут получить лицензию или войти в реестр производителей, иначе марки они не получат и их продукция попадет в ранг нелегальной.
В Минфине необходимость таких мер объясняют состоянием рынка. Проверка показала, что почти 97% образцов пива не соответствуют требованиям госстандартов. Пивовары изменения не поддерживают и заявляют, что маркировка потребует от них уменьшить скорость производства.
Установка только одной линии для маркировки выльется в 1 миллион долларов, а для крупного завода — минимум в 10. При этом участники рынка предлагают другие способы, например, нанесение QR-кодов. В Минфине подчеркивают, что проект еще будут дорабатывать.
В Минфине необходимость таких мер объясняют состоянием рынка. Проверка показала, что почти 97% образцов пива не соответствуют требованиям госстандартов. Пивовары изменения не поддерживают и заявляют, что маркировка потребует от них уменьшить скорость производства.
Установка только одной линии для маркировки выльется в 1 миллион долларов, а для крупного завода — минимум в 10. При этом участники рынка предлагают другие способы, например, нанесение QR-кодов. В Минфине подчеркивают, что проект еще будут дорабатывать.
Комментарии