В сочинских горах ищут пропавшего 13-летнего туриста

В окрестностях Сочи проходит операция по поиску
13-летнего мальчика, который потерялся во время турпохода.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя Южного регионального поисково-спасательного отряда, подросток пропал накануне вечером в районе горы Фишт. Сообщается, что зарегистрированная туристская группа спускались из Бабук-Аул, около 19:00 школьник отстал от группы. Спасателям о случившемся сообщили около 21:00.
Южный региональный поисково-спасательный отряд направил на поиски мальчика 14 человек, в том числе кинологов. От краевой организации «Кубань-Спас» в операции принимают участие 7 человек. Группировку планируют усилить.
Южный региональный поисково-спасательный отряд направил на поиски мальчика 14 человек, в том числе кинологов. От краевой организации «Кубань-Спас» в операции принимают участие 7 человек. Группировку планируют усилить.
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