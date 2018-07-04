    Любители тенниса выстаивают многочасовые очереди за билетами на Уимблдон. Великобритания, Уимблдон, Шарапова, спорт, теннис. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛюбители тенниса выстаивают многочасовые очереди за билетами на Уимблдон

    Любители тенниса выстаивают многочасовые очереди за билетами на Уимблдон

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    Любители тенниса выстаивают многочасовые очереди за билетами на Уимблдон

    Любители тенниса выстаивают многочасовые очереди за билетами на Уимблдон

    Любители тенниса выстаивают многочасовые очереди за билетами на Уимблдон

      В Англии первый за 12 лет выход футбольной сборной в ¼ финала чемпионата мира вызвал такой ажиотаж, что невольно заслонил традиционно главное спортивное событие июля — Уимблдонский теннисный турнир, хотя там сейчас происходит много интересного. Чего стоит возвращение в строй после декретного отпуска Серены Уильямс, во многом неожиданные результаты преподнесли и матчи российских теннисистов.

      Уимблдон имеет свой цвет — белый, свой месяц — июль, свою ягоду — клубнику, а также свои лица. В этом году после двухлетней дисквалификации на корты вернулась Мария Шарапова, но ненадолго. Она сразу проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко. Серена Уильямс, давняя соперница Шараповой, вернулась после декретного отпуска и одержала первую победу в первом круге над голландкой Рус.

      Россиянка Елена Веснина, дошедшая до полуфинала Уимблдона в 2016 году и уступившая только Уильямс, снялась с соревнований из-за травмы. Из наших теннисисток на сегодняшний день выше всех в рейтинге Женской теннисной ассоциации — 14-е место — первая ракетка России Дарья Касаткина.

      Игорь Куницын, тренер мужской национальной сборной команды в Кубке Дэвиса: «Сегодня насыщенный день. Девочек очень много. Будем надеяться, что они пойдут далеко и будут радовать болельщиков».

      Из четырех наших мужчин в первый день Уимблдона выбыли двое — Михаил Южный и Евгений Донской. Остались Даниил Медведев и Карен Хачанов. Хачанов победил накануне, Медведев играет сегодня.

      Уимблдон продлится две недели. Ожидается постоянный минус в количестве играющих теннисистов и постоянные плюс 30 на термометре каждый день. Знаменитые травяные корты от такой жары могут превратиться в соломенные, как шляпы посетителей.

      Игорь Куницын: «Если будет стоять такая жаркая, сухая погода, это не очень хорошо для травы, очень много будет вытоптано. Тяжело траве выдерживать нагрузку без дождя, но все в равных условиях».

      Еще одна особенность Уимблдона — это очереди. К ним англичане относятся с уважением и выстраиваются в линию, когда их собирается больше двух. Очередь за билетами должна быть непременно живая. Купить заранее в Интернете, распечатать и показать охране на входе — это неконсервативно, нетрадиционно и не по-английски. Следует выстрадать свой билет, то есть выстоять на солнцепеке не менее 4 часов. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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