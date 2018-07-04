Кинофестиваль «Алые паруса „Артека“» открылся в Крыму

В Крыму в самом разгаре самый жаркий сезон. В год 95-летия книги Александра Грина «Алые паруса» там проходит кинофестиваль «Алые паруса „Артека“».

«Чудеса своими руками» — так звучит один из девизов смены. В программе кинофестиваля представлены только блокбастеры отечественного кино. «Салют-7», «Первые», «Последний богатырь». Всего собраны более 20 фильмов.



От лица Владимира Путина приветствие артековцам зачитал сам капитан Грей, народный артист СССР Василий Лановой. Президент назвал кинофестиваль одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и ожидаемым событием летнего сезона в международном детском центре «Артек».