ЧМ-2018: иностранцев в Москве интересует Мавзолей Ленина и «станция с собачками»

Приехавшие в Москву на чемпионат мира по футболу иностранные болельщики интересуются, как пройти на Никольскую, где спит Ленин и как доехать на метро до станции с собачками.
О популярности информационных стоек «Живое общение» в столичной подземке в дни ЧМ-2018 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, больше всего обращений поступает на станциях «Площадь Революции и „Пушкинская“».
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Ежедневно на эти стойки обращается до тысячи человек. Также по всем вопросам туристы обращаются к нашим сотрудникам-волонтерам в красных кепках и нарукавных повязках, которые ежедневно дежурят на станциях и разговаривают на английском, немецком, французском и испанском языках. Болельщики чаще всего спрашивают у них, как дойти до Красной площади, где находится Никольская улица, при этом часто просто показывая взятую в Интернете фотографию улицы с толпой иностранцев, а также интересуются „станцией с собачками“, имея в виду „Площадь Революции“».
По словам Ликсутова, с начала чемпионата мира по футболу скульптурам собак на станции «Площадь Революции» более 40 тысяч туристов потерли нос. Фанатов интересует не только эта весьма популярная у иностранцев станция метро. Они также спрашивают, «где спит Ленин» и можно ли переночевать в подземке, имея безлимитный проездной на сутки, передает «Интерфакс».
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Ежедневно на эти стойки обращается до тысячи человек. Также по всем вопросам туристы обращаются к нашим сотрудникам-волонтерам в красных кепках и нарукавных повязках, которые ежедневно дежурят на станциях и разговаривают на английском, немецком, французском и испанском языках. Болельщики чаще всего спрашивают у них, как дойти до Красной площади, где находится Никольская улица, при этом часто просто показывая взятую в Интернете фотографию улицы с толпой иностранцев, а также интересуются „станцией с собачками“, имея в виду „Площадь Революции“».
По словам Ликсутова, с начала чемпионата мира по футболу скульптурам собак на станции «Площадь Революции» более 40 тысяч туристов потерли нос. Фанатов интересует не только эта весьма популярная у иностранцев станция метро. Они также спрашивают, «где спит Ленин» и можно ли переночевать в подземке, имея безлимитный проездной на сутки, передает «Интерфакс».
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