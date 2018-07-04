В США с собой покончил старший сын Тины Тёрнер

В СМИ появилась информация о смерти старшего сына знаменитой американской певицы Тины Тёрнер.
Мертвого 59-летнего Тёрнера нашли в его доме в Калифорнии. Как передает Fox News, сын королевы рок-н-ролла покончил жизнь самоубийством. Комментарии представителей Тины Тёрнер телеканалу пока получить не удалось. Сейчас на месте происшествия работают уполномоченные органы, проводится расследование.
Волна самоубийств захлестнула Америку настолько, что телефоны линии по предотвращению суицидов теперь зачитывают по телевизору. Номер длинный и трудно запоминающийся, поэтому его предложили сократить до трех цифр, по аналогии с номером полиции или пожарных.
В США самоубийства уносят теперь больше жизней, чем автокатастрофы. От эпидемии суицида не спасают ни деньги, ни осуществление пресловутой американской мечты. Сначала американцев шокировало известие о смерти владелицы всемирно известного дома моды Кейт Спейд, затем свел счеты с жизнью знаменитый, успешный и богатый телеведущий Энтони Бурден.
Волна самоубийств захлестнула Америку настолько, что телефоны линии по предотвращению суицидов теперь зачитывают по телевизору. Номер длинный и трудно запоминающийся, поэтому его предложили сократить до трех цифр, по аналогии с номером полиции или пожарных.
В США самоубийства уносят теперь больше жизней, чем автокатастрофы. От эпидемии суицида не спасают ни деньги, ни осуществление пресловутой американской мечты. Сначала американцев шокировало известие о смерти владелицы всемирно известного дома моды Кейт Спейд, затем свел счеты с жизнью знаменитый, успешный и богатый телеведущий Энтони Бурден.
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