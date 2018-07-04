Строительство моста на Сахалин может занять 5 лет

Заместитель главного инженера «Дальневосточной железной дороги» Сергей Дрокин рассказал о планах возведения железнодорожного перехода Сахалин — материк. По его словам, реализация этого проекта может начаться в 2021 году.
Дрокин сообщил, что работы займут примерно 5 лет.
Сергей Дрокин, заместитель главного инженера «Дальневосточной железной дороги» (ДВЖД): «Предварительный срок начала реализации этого проекта — 2021 год. Сроки строительства, по предварительным данным, — в пределах 5 лет».
Дрокин рассказал, что по заказу РЖД Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства (АО «Дальгипротранс») готовит обоснование инвестиций по проекту и проводит расчеты. Предстоит не только оценить стоимость стройки, но и обосновать необходимость выбора варианта мостового либо туннельного перехода между островом и материком.
Как ожидается, к концу года эти расчеты будут завершены, в декабре документы представят Правительству РФ, которое примет решение о судьбе проекта, передает «Интерфакс».
Сергей Дрокин, заместитель главного инженера «Дальневосточной железной дороги» (ДВЖД): «Предварительный срок начала реализации этого проекта — 2021 год. Сроки строительства, по предварительным данным, — в пределах 5 лет».
Дрокин рассказал, что по заказу РЖД Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства (АО «Дальгипротранс») готовит обоснование инвестиций по проекту и проводит расчеты. Предстоит не только оценить стоимость стройки, но и обосновать необходимость выбора варианта мостового либо туннельного перехода между островом и материком.
Как ожидается, к концу года эти расчеты будут завершены, в декабре документы представят Правительству РФ, которое примет решение о судьбе проекта, передает «Интерфакс».
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