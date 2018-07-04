Гости ЧМ-2018 спешат в открывшийся в Сочи музей мяча

В Сочи, где в субботу сборная России сыграет с хорватами матч ¼ финала ЧМ-2018 , футбол сейчас, наверное, еще более важная составляющая, чем солнце, воздух и вода. Местные художники фиксируют на полотнах лучшие моменты и лучших игроков, туристы спешат в недавно открывшийся музей мяча,. И, конечно, все поголовно играют в футбол, в том числе самых необычных разновидностей.

В сочинском музее можно отследить историю мячей всех чемпионатов мира, вплоть до нынешнего мундиаля. Здесь собрана уникальная коллекция из 800 экспонатов. Мячи чемпионатов мира, Лиги чемпионов и Европы, Олимпийских игр и различных континентальных первенств. Но самые уникальные — это, конечно, мячи с первого мирового турнира. В финале команды Уругвая и Аргентины в 1930 году из-за отсутствия единого стандарта играли двумя разными мячами.



Андрей Якушев, сотрудник музея мяча: «В первом тайме вела Аргентина 2:1, ушли на перерыв, мяч поменяли, итоговый счет получился 2:4 в пользу Уругвая. После этого было принято решение о введении единого стандарта мяча».



Есть здесь и мячи, которыми никогда не играли, например, с ликом Христа (вряд ли кто-то мог бы себе позволить бить по иконе), плюшевый сувенир в виде протектора покрышки или с полноценными комиксами. Андрей — не только болельщик и знаток истории футбола, он еще иконописец. В основное время он оформляет храмы в Сибири, в дополнительное, говоря футбольным языком, пишет футболистов. Работа «Супер-Дзюба», изображающая момент, когда Артём забил Саудовской Аравии, и бразилец Дани Алвес в качестве зрителя этого мундиалая уже готовы. А вот Криштиану Роналду еще в работе.



Андрей Якушев: «Я люблю расписывать храмы, и люблю смотреть футбол. Это вполне реально. Люди, которые не любят футбол, пусть рисуют натюрморты и пейзажи».



Сейчас в Сочи футбол везде. Между матчами болельщикам всегда есть чем заняться, начиная от походов в музеи и заканчивая пляжами и парками. Подробности — в репортаже корреспондент НТВ Сергей Пикулин.