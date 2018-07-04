Канцлер Австрии не поддержал идею о создании лагерей для мигрантов на границе с ФРГ

Австрия не будет в ущерб себе соглашаться на устройство транзитных лагерей для нелегальных мигрантов на границе с Германией, заявил Себастьян Курц.
Австрия планирует принять собственные меры по борьбе с нелегальными мигрантами, но не намерена в ущерб себе заключать соглашение о транзитных лагерях на границе с Германией. Такое заявление сделал во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц, передает РИА Новости.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер договорились накануне об организации специальных транзитных лагерей для нелегальных мигрантов. Зарегистрированных в других государствах ЕС мигрантов будут отправлять туда перед высылкой в эти страны ЕС. Теперь Германии предстоит согласовать свои планы с соседями. Канцлер Австрии Себастьян Курц в ответ на новости из ФРГ заявил, что транзитные центры для быстрой высылки беженцев могут навредить Австрии и ее жителям.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «У нашей республики в ближайшее время есть три задачи. Во-первых, в разговоре с немецкой стороной выяснить, что именно они планируют. Уже сейчас мы можем сказать, что, безусловно, не готовы заключать договоры в ущерб Австрии. Во-вторых, наша задача — подготовиться к национальным мерам со стороны Германии, о которых идет речь. В-третьих, мы в своей национальной роли и на посту председателя Совета ЕС продолжим выступать за европейское решение и обеспечение того, что то изменение, которое произошло на саммите ЕС, стало выполняться».
Курц также выразил мнение, что правительство ФРГ пока не выработало четкую линию по вопросу нелегальной миграции.
Себастьян Курц: «Необходимо отметить, что в этом вопросе в Германии еще нет четкой линии правительства, еще предстоит согласование с коалиционным партнером СДПГ (Социал-демократической партией Германии — прим. НТВ.Ru). И во-вторых, нам еще не ясно, что именно Германия планирует предпринять».
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер договорились накануне об организации специальных транзитных лагерей для нелегальных мигрантов. Зарегистрированных в других государствах ЕС мигрантов будут отправлять туда перед высылкой в эти страны ЕС. Теперь Германии предстоит согласовать свои планы с соседями. Канцлер Австрии Себастьян Курц в ответ на новости из ФРГ заявил, что транзитные центры для быстрой высылки беженцев могут навредить Австрии и ее жителям.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии: «У нашей республики в ближайшее время есть три задачи. Во-первых, в разговоре с немецкой стороной выяснить, что именно они планируют. Уже сейчас мы можем сказать, что, безусловно, не готовы заключать договоры в ущерб Австрии. Во-вторых, наша задача — подготовиться к национальным мерам со стороны Германии, о которых идет речь. В-третьих, мы в своей национальной роли и на посту председателя Совета ЕС продолжим выступать за европейское решение и обеспечение того, что то изменение, которое произошло на саммите ЕС, стало выполняться».
Курц также выразил мнение, что правительство ФРГ пока не выработало четкую линию по вопросу нелегальной миграции.
Себастьян Курц: «Необходимо отметить, что в этом вопросе в Германии еще нет четкой линии правительства, еще предстоит согласование с коалиционным партнером СДПГ (Социал-демократической партией Германии — прим. НТВ.Ru). И во-вторых, нам еще не ясно, что именно Германия планирует предпринять».
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