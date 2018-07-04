Путин утвердил новые правила долевого строительства в РФ

Президент России утвердил изменения в финансировании строительства жилья. Новый закон запрещает привлечение денег дольщиков с помощью жилищных сертификатов.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон об усилении контроля в долевом строительстве жилья. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.
Закон запрещает финансирование строительства через жилищные сертификаты дольщиков. Средства дольщиков теперь будут поэтапно замещаться банковским кредитованием с использованием специальных условных счетов — эскроу-счетов, средства на которых нужно будет держать до выполнения застройщиками всех обязательств.
Кроме того, закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о владельцах и учредителях, а также вводит ответственность бенефициаров застройщиков за убытки, причиненные дольщикам.
Банковское сопровождение для долевого строительства вводится уже с 1 июля 2018 года, действие закона распространяется и на уже начатые проекты. С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков станет обязательным, но застройщики могут переходить на эту модель финансирования уже сейчас.
Напомним, о том, что контроль в сфере долевого строительства будет ужесточен, Путин заявил во время прямой линии в июне. Президент объяснил проблемы дольщиков в России несовершенным регулированием в этой сфере, но отметил, что полностью отказаться от привлечения средств граждан к строительству нельзя.
Закон запрещает финансирование строительства через жилищные сертификаты дольщиков. Средства дольщиков теперь будут поэтапно замещаться банковским кредитованием с использованием специальных условных счетов — эскроу-счетов, средства на которых нужно будет держать до выполнения застройщиками всех обязательств.
Кроме того, закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о владельцах и учредителях, а также вводит ответственность бенефициаров застройщиков за убытки, причиненные дольщикам.
Банковское сопровождение для долевого строительства вводится уже с 1 июля 2018 года, действие закона распространяется и на уже начатые проекты. С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков станет обязательным, но застройщики могут переходить на эту модель финансирования уже сейчас.
Напомним, о том, что контроль в сфере долевого строительства будет ужесточен, Путин заявил во время прямой линии в июне. Президент объяснил проблемы дольщиков в России несовершенным регулированием в этой сфере, но отметил, что полностью отказаться от привлечения средств граждан к строительству нельзя.
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