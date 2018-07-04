СМИ: власти США намерены отменить принцип расового многообразия при приеме в вузы

Администрация Трампа планирует отменить требование к американским учебным заведениям принимать студентов разной расы.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить требование к учебным заведениям принимать студентов на основе принципа расового многообразия. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента.
Практика была введена при президенте США Бараке Обаме и предполагала, что школы и вузы должны стремиться к тому, чтобы в них учились представители разных рас. Таким образом администрация Обамы боролась с дискриминацией.
Администрация Трампа считает необходимым не уделять никакого внимания расовой принадлежности абитуриентов и исключить понятие расы как «способа измерения» разнообразия. Нововведение не будет иметь силы закона: руководители школ и вузов должны будут воспринимать его как рекомендацию.
Источник издания в Минюсте США объяснил, что мера не означает сокращение поддержки меньшинств, а лишь приводит стандарты ближе к букве закона. Впрочем, некоторые политики и правозащитники уже осудили эту инициативу. Издание также отмечает, что она была предложена на фоне скандала в Гарвардском университете: в июне руководство старейшего университета страны обвинили в том, что оно стремится сократить долю студентов азиатского происхождения, предъявляя к ним при поступлении более жесткие требования, чем к остальным абитуриентам.
Практика была введена при президенте США Бараке Обаме и предполагала, что школы и вузы должны стремиться к тому, чтобы в них учились представители разных рас. Таким образом администрация Обамы боролась с дискриминацией.
Администрация Трампа считает необходимым не уделять никакого внимания расовой принадлежности абитуриентов и исключить понятие расы как «способа измерения» разнообразия. Нововведение не будет иметь силы закона: руководители школ и вузов должны будут воспринимать его как рекомендацию.
Источник издания в Минюсте США объяснил, что мера не означает сокращение поддержки меньшинств, а лишь приводит стандарты ближе к букве закона. Впрочем, некоторые политики и правозащитники уже осудили эту инициативу. Издание также отмечает, что она была предложена на фоне скандала в Гарвардском университете: в июне руководство старейшего университета страны обвинили в том, что оно стремится сократить долю студентов азиатского происхождения, предъявляя к ним при поступлении более жесткие требования, чем к остальным абитуриентам.
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