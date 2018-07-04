Английский болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту в Москве

Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, извинился:



«Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения» pic.twitter.com/GRddiU2Euc