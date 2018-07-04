Английский болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту в Москве

Столичная полиция задержала болельщика, оставившего надпись на памятнике футболисту Черенкову у стадиона «Спартак».
Московские полицейские разыскали и задержали болельщика, который оставил надпись на памятнике советскому футболисту Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак» в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городского управления полиции.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «По факту нанесения надписи на памятник около стадиона „Спартак“ полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние».
Как уточняет «Спорт-Экспресс», вандал — болельщик сборной Англии, его зовут Холл Руфус. Он написал на памятнике красной краской слово England (Англия). Руфус уже принес извинения за свой поступок.
Холл Руфус: «Я сожалею, мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, которые провел здесь. Ваши люди радушны. Я никогда бы не отнесся неуважительно к стране. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения».
Во вторник вечером на стадионе «Спартак» состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила команду Колумбии. Это стало первой победой английской сборной на ЧМ, одержанной после серии пенальти. Счет в матче составил 1:1, счет после серии пенальти — 4:3 в пользу Англии.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «По факту нанесения надписи на памятник около стадиона „Спартак“ полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние».
Как уточняет «Спорт-Экспресс», вандал — болельщик сборной Англии, его зовут Холл Руфус. Он написал на памятнике красной краской слово England (Англия). Руфус уже принес извинения за свой поступок.
Холл Руфус: «Я сожалею, мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, которые провел здесь. Ваши люди радушны. Я никогда бы не отнесся неуважительно к стране. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения».
Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, извинился:— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 3 июля 2018 г.
«Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения» pic.twitter.com/GRddiU2Euc
Во вторник вечером на стадионе «Спартак» состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила команду Колумбии. Это стало первой победой английской сборной на ЧМ, одержанной после серии пенальти. Счет в матче составил 1:1, счет после серии пенальти — 4:3 в пользу Англии.
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