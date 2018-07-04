    Английский болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту в Москве

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    • Фото: Спартак / vk.com , РИА Новости / Владимир Песня
    Английский болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту в Москве

    Английский болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту в Москве

    Английский болельщик задержан за надпись на памятнике футболисту в Москве
  • Фото: Спартак / vk.com , РИА Новости / Владимир Песня

    • Столичная полиция задержала болельщика, оставившего надпись на памятнике футболисту Черенкову у стадиона «Спартак».

    Московские полицейские разыскали и задержали болельщика, который оставил надпись на памятнике советскому футболисту Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак» в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «По факту нанесения надписи на памятник около стадиона „Спартак“ полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние».

    Как уточняет «Спорт-Экспресс», вандал — болельщик сборной Англии, его зовут Холл Руфус. Он написал на памятнике красной краской слово England (Англия). Руфус уже принес извинения за свой поступок.

    Холл Руфус: «Я сожалею, мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, которые провел здесь. Ваши люди радушны. Я никогда бы не отнесся неуважительно к стране. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения».




    Во вторник вечером на стадионе «Спартак» состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии победила команду Колумбии. Это стало первой победой английской сборной на ЧМ, одержанной после серии пенальти. Счет в матче составил 1:1, счет после серии пенальти — 4:3 в пользу Англии.

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