Путин подписал закон о повышении пошлин на загранпаспорта

Президент России подписал закон, который предполагает повышение госпошлины за загранпаспорт с 3500 до 5000 рублей.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца (содержащего электронный носитель информации) с 3500 до 5000 рублей, передает РИА Новости.
Напомним, Госдума приняла законопроект 19 июня, Совет Федерации одобрил его 27 июня. Закон также предусматривает увеличение пошлины с 2000 до 3000 рублей за выдачу водительского удостоверения нового поколения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, а также за выдачу документа о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.
Закон о повышении госпошлин был подготовлен правительством. В пояснительной записке говорится, что предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.
Напомним, Госдума приняла законопроект 19 июня, Совет Федерации одобрил его 27 июня. Закон также предусматривает увеличение пошлины с 2000 до 3000 рублей за выдачу водительского удостоверения нового поколения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, а также за выдачу документа о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.
Закон о повышении госпошлин был подготовлен правительством. В пояснительной записке говорится, что предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.
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