СМИ сообщили о гибели сына главаря ИГИЛ в Сирии

Сын главаря террористической группировки ИГИЛ был ликвидирован в сирийском Хомсе.
О том, что Худайфа аль-Бадри был убит в ходе спецоперации сирийских военных, сообщает агентство Reuters. Операция сирийских правительственных сил проходила недалеко от электростанции в сирийском городе Хомсе.
Аль-Бадри был сыном Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).
Охоту за самим аль-Багдади ведут спецслужбы многих стран мира. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения об уничтожении предводителя террористического «халифата», однако позднее они не подтверждались. В апреле в ГРУ Генштаба РФ сообщили, что, скорее всего, аль-Багдади уже перебрался из Сирии в Ирак.
Аль-Бадри был сыном Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).
Охоту за самим аль-Багдади ведут спецслужбы многих стран мира. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения об уничтожении предводителя террористического «халифата», однако позднее они не подтверждались. В апреле в ГРУ Генштаба РФ сообщили, что, скорее всего, аль-Багдади уже перебрался из Сирии в Ирак.
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