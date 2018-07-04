    СМИ сообщили о гибели сына главаря ИГИЛ в Сирии

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    СМИ сообщили о гибели сына главаря ИГИЛ в Сирии

    СМИ сообщили о гибели сына главаря ИГИЛ в Сирии

    Сын главаря террористической группировки ИГИЛ был ликвидирован в сирийском Хомсе.

    О том, что Худайфа аль-Бадри был убит в ходе спецоперации сирийских военных, сообщает агентство Reuters. Операция сирийских правительственных сил проходила недалеко от электростанции в сирийском городе Хомсе.

    Аль-Бадри был сыном Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

    Охоту за самим аль-Багдади ведут спецслужбы многих стран мира. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения об уничтожении предводителя террористического «халифата», однако позднее они не подтверждались. В апреле в ГРУ Генштаба РФ сообщили, что, скорее всего, аль-Багдади уже перебрался из Сирии в Ирак.

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