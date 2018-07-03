Итальянская «Википедия» прекратила работу из-за нового законопроекта об авторском праве в ЕС

«Википедия» на итальянском языке не работает в знак протеста против нового европейского закона об авторском праве. По мнению многих специалистов, поправка фактически узаконит цензуру.
Авторы электронной энциклопедии «Википедия» на итальянском языке в среду закрыли доступ ко всем статьям. Таким образом авторы выражают несогласие с новой директивой ЕС об авторском праве, говорится на главной странице энциклопедии.
Напомним, новая 13-я статья закона ЕС об авторском праве призвана урегулировать отношения между правообладателями и интернет-платформами. Согласно директиве, администрация интернет-платформ должна будет следить за соблюдением соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.
Инициативу подвергли критике многие правозащитники. По их мнению, поправка фактически обяжет администрацию сайтов и соцсетей фильтровать весь контент, публикуемый пользователями, что фактически равняется цензуре. Тем не менее, голосование по директиве должно пройти в Европарламенте уже 5 июля.
Из заявления авторов итальянской «Википедии»: «Вместо того, чтобы изменить законодательство ЕС по авторскому праву и способствовать всеобщему участию в информационном обществе, директива препятствует свободе онлайн-пространства и создает препятствия для доступа в Интернет, выстраивая новые барьеры, фильтры и ограничения. Если это предложение будет одобрено, возможно, не получится поделиться газетной статьей в социальной сети или найти ее через поисковик. Сама Wikipedia столкнется с риском закрытия».
Авторы требуют парламентариев отказаться от директивы в том виде, в котором она существует сейчас, и вернуться к дискуссии.
Напомним, новая 13-я статья закона ЕС об авторском праве призвана урегулировать отношения между правообладателями и интернет-платформами. Согласно директиве, администрация интернет-платформ должна будет следить за соблюдением соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.
Инициативу подвергли критике многие правозащитники. По их мнению, поправка фактически обяжет администрацию сайтов и соцсетей фильтровать весь контент, публикуемый пользователями, что фактически равняется цензуре. Тем не менее, голосование по директиве должно пройти в Европарламенте уже 5 июля.
Из заявления авторов итальянской «Википедии»: «Вместо того, чтобы изменить законодательство ЕС по авторскому праву и способствовать всеобщему участию в информационном обществе, директива препятствует свободе онлайн-пространства и создает препятствия для доступа в Интернет, выстраивая новые барьеры, фильтры и ограничения. Если это предложение будет одобрено, возможно, не получится поделиться газетной статьей в социальной сети или найти ее через поисковик. Сама Wikipedia столкнется с риском закрытия».
Авторы требуют парламентариев отказаться от директивы в том виде, в котором она существует сейчас, и вернуться к дискуссии.
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