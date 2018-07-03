Появилось три версии огненного ДТП под Петербургом

Что же произошло на Киевском шоссе, где одна машина улетела в кювет, а люди в другой сгорели прямо в салоне, предстоит выяснить дознавателям из ГИБДД.
Момент столкновения на Киевском шоссе зафиксировала камера видеорегистратора. На записи видно: самосвал врезается в легковушки сзади. Одну из них отбросило в кювет, вторая вылетела в сторону отбойника и загорелась. При этом водителя и пассажира зажало внутри искореженной машины.
Очевидцы говорят: всё произошло настолько быстро, что они не успели вытащить людей, звавших на помощь. Пожар уничтожил машину полностью. Спасатели даже не смогли установить ее марку.
Находившаяся во втором автомобиле женщина получила травмы. Ее доставили в больницу. ГИБДД эту аварию не комментирует.
Мнения очевидцев расходятся. По одной из версий, причиной ДТП стала выбежавшая на дорогу собака. По другой, опасный маневр водителя легковушки. А некоторые свидетели сообщают, что грузовик въехал в стоявшие на аварийной сигнализации машины.
Очевидцы говорят: всё произошло настолько быстро, что они не успели вытащить людей, звавших на помощь. Пожар уничтожил машину полностью. Спасатели даже не смогли установить ее марку.
Находившаяся во втором автомобиле женщина получила травмы. Ее доставили в больницу. ГИБДД эту аварию не комментирует.
Мнения очевидцев расходятся. По одной из версий, причиной ДТП стала выбежавшая на дорогу собака. По другой, опасный маневр водителя легковушки. А некоторые свидетели сообщают, что грузовик въехал в стоявшие на аварийной сигнализации машины.
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