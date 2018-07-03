Главарь петербургской банды получил пожизненное за убийства и грабежи

В Петербурге суд вынес приговор участникам банды, которые нападали на дальнобойщиков.
Главарь банды Александр Пашенцев приговорен к пожизненному заключению. Еще двое участников группировки получили 7 лет и 3 года лишения свободы.
Установлено, что Пашенцев создал банду в 2011 году. Преступники занимались кражами, разбоями и грабежами, в основном специализируясь на большегрузах. А в 2013 году Пашенцев в гараже убил двух «недовольных» участников банды, с которыми поссорился из-за денег. Также для того, чтобы скрыть следы преступления, главарь в автомобиле задушил сожительницу одного из убитых участников группы.
Четвертое убийство Пашенцев совершил в апреле 2014 года. Он застрелил жителя Петербурга и забрал его автомобиль. Тела всех жертв Пашенцев спрятал.
Как сообщили в петербургском управлении СК, уголовные дела в отношении еще двух бандитов ранее были выделены в отдельное производство. А два других члена банды скрылись и были объявлены в розыск.
Установлено, что Пашенцев создал банду в 2011 году. Преступники занимались кражами, разбоями и грабежами, в основном специализируясь на большегрузах. А в 2013 году Пашенцев в гараже убил двух «недовольных» участников банды, с которыми поссорился из-за денег. Также для того, чтобы скрыть следы преступления, главарь в автомобиле задушил сожительницу одного из убитых участников группы.
Четвертое убийство Пашенцев совершил в апреле 2014 года. Он застрелил жителя Петербурга и забрал его автомобиль. Тела всех жертв Пашенцев спрятал.
Как сообщили в петербургском управлении СК, уголовные дела в отношении еще двух бандитов ранее были выделены в отдельное производство. А два других члена банды скрылись и были объявлены в розыск.
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