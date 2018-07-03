    В Дагестане нашли тело третьей пропавшей девочки

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    В Дагестане нашли тело третьей пропавшей девочки

    В Дагестане нашли тело третьей пропавшей девочки

    Тело последней из трех девочек, пропавших в конце июня в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана, обнаружили в русле реки.

    Мертвого ребенка нашли неподалеку от села Зирани Унцукульского района, сообщает ТАСС.

    Напомним, 24 июня в селе Кикуни пропали три девочки в возрасте 7 и 8 лет. По предварительным данным, они вечером отправились погулять и исчезли.

    После пропажи детей началась поисковая операция, девочек искали более 800 человек. 25 июня тела двух девочек нашли в реке Аварское Койсу.

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