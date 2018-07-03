В Дагестане нашли тело третьей пропавшей девочки

Тело последней из трех девочек, пропавших в конце июня в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана, обнаружили в русле реки.
Мертвого ребенка нашли неподалеку от села Зирани Унцукульского района, сообщает ТАСС.
Напомним, 24 июня в селе Кикуни пропали три девочки в возрасте 7 и 8 лет. По предварительным данным, они вечером отправились погулять и исчезли.
После пропажи детей началась поисковая операция, девочек искали более 800 человек. 25 июня тела двух девочек нашли в реке Аварское Койсу.
Напомним, 24 июня в селе Кикуни пропали три девочки в возрасте 7 и 8 лет. По предварительным данным, они вечером отправились погулять и исчезли.
После пропажи детей началась поисковая операция, девочек искали более 800 человек. 25 июня тела двух девочек нашли в реке Аварское Койсу.
Комментарии