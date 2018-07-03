    Медведев уволил главу Росприроднадзора

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Медведев уволил главу Росприроднадзора

    Медведев уволил главу Росприроднадзора

    Медведев уволил главу Росприроднадзора
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора Артёма Сидорова. А также освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

    Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства РФ.

    Артём Сидоров занимал пост главы Росприроднадзора с 2015 года. В распоряжении говорится, что чиновник уволился по собственному желанию.

    Из текста документа: «Освободить Сидорова Артёма Георгиевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе».

    Алексей Козырев занимался развитием электронного правительства. Он также покинул пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по собственному желанию, отмечается в распоряжении.

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