Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора Артёма Сидорова. А также освободил Алексея Козырева от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства РФ.
Артём Сидоров занимал пост главы Росприроднадзора с 2015 года. В распоряжении говорится, что чиновник уволился по собственному желанию.
Из текста документа: «Освободить Сидорова Артёма Георгиевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе».
Алексей Козырев занимался развитием электронного правительства. Он также покинул пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по собственному желанию, отмечается в распоряжении.
Артём Сидоров занимал пост главы Росприроднадзора с 2015 года. В распоряжении говорится, что чиновник уволился по собственному желанию.
Из текста документа: «Освободить Сидорова Артёма Георгиевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе».
Алексей Козырев занимался развитием электронного правительства. Он также покинул пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по собственному желанию, отмечается в распоряжении.
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