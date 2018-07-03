    Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером. ЕГЭ, образование, школы, экзамены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНабравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером

    Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером

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    Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером

    Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером

    Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером

      Впервые за всю историю ЕГЭ одиннадцатиклассник набрал рекордные 400 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.

      Руслан Салимгареев сдал четыре экзамена — обязательные русский и математику, а также два по выбору — химию и биологию, получив максимальные оценки за каждый.

      Как рассказал директор московской школы №179, Руслан неоднократно побеждал на всероссийских олимпиадах, у него 10 грамот по самым разным предметам — математике, астрономии, физике, биологии.

      Рекордсмен уже выбрал вуз, где хотел бы учиться: это МГУ, факультет биоинженерии и биоинформатики.

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