Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник хочет стать биоинженером

Впервые за всю историю ЕГЭ одиннадцатиклассник набрал рекордные 400 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.
Руслан Салимгареев сдал четыре экзамена — обязательные русский и математику, а также два по выбору — химию и биологию, получив максимальные оценки за каждый.
Как рассказал директор московской школы №179, Руслан неоднократно побеждал на всероссийских олимпиадах, у него 10 грамот по самым разным предметам — математике, астрономии, физике, биологии.
Рекордсмен уже выбрал вуз, где хотел бы учиться: это МГУ, факультет биоинженерии и биоинформатики.
Как рассказал директор московской школы №179, Руслан неоднократно побеждал на всероссийских олимпиадах, у него 10 грамот по самым разным предметам — математике, астрономии, физике, биологии.
Рекордсмен уже выбрал вуз, где хотел бы учиться: это МГУ, факультет биоинженерии и биоинформатики.
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