Солнечный парад и звезда Голливуда: как шведы болели за своих футболистов в Петербурге

Желтая река счастливых болельщиков сборной Швеции растекается по улицам Петербурга. Сегодня вечером на «Стадионе Санкт-Петербург» скандинавская команда обыграла со счетом 1:0 сборную Швейцарии.

За игрой внимательно следили и на Конюшенной площади. В фан-зоне было относительно спокойно. Даже опасные моменты игры вызывали лишь негромкий рокот.



Опытные наблюдатели фан-зоны говорят, что встречи таких европейских футбольных команд традиционно сопровождаются переживаниями без лишних эмоций. Впрочем, болельщиков на Конюшенной площади всё равно много. По приблизительным подсчетам, около 8 тысяч человек.



Желтый цвет в экипировке болельщиков не превалировал, однако забитому на 66-й минуте мячу в ворота Швейцарии радовались независимо от футбольных пристрастий и предпочтений.



Свою организованность шведы продемонстрировали еще днем на подступах к стадиону, сделав Крестовский остров еще более солнечным. Вся аллея была заполнена преимущественно желтым цветом.



Ассоциация болельщиков Швеции организовала настоящий парад перед игрой своей сборной. Стройными рядами от станции метро «Крестовский остров» к стадиону прошли как минимум 5 тысяч человек. Количество речевок, кажется, побило рекорды среди фанатов разных стран. Скандинавы пели в унисон, дружно приседали. Некоторые российские болельщики признались, что будут болеть за шведов только благодаря вокальным талантам шведских коллег и их неповторимому чувству юмора.



Поддержать национальную сборную прибыли и звезды мирового уровня. В Петербург приехал Александр Скарсгард. Популярный голливудский актер, известный по фильму «Тарзан», а также партнер Николь Кидман по сериалу «Большая маленькая ложь». За эту роль он получил «Золотой глобус».



Кинозвезда замечен в компании знаменитых братьев хоккеистов Адриана и Марио Кемпэ. Кстати, звезду КХЛ Марио можно назвать талисманом шведов. Он признавался, что его назвали в честь легендарного футболиста Марио Кемпеса, который в 1970-х привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.



Напомним: Швеция взяла верх над Швейцарией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Матч в Петербурге закончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг. Полузащитник на 66-й минуте отправил мяч в ворота Яна Зоммера. В следующем раунде сборной Швеции предстоит играть с Англией или Колумбией. С кем именно решится сегодня на матче в Москве.