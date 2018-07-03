Лучший футболист СССР оценил шансы сборной России в матче с Хорватией

Знаменитый футболист и эксперт Юрий Ловчев в интервью НТВ рассказал, благодаря чему сборная России может победить в четвертьфинальном матче с командой Хорватии.

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Хорватия

По мнению участника чемпионата мира 1970 года, в котором сборная СССР дошла до четвертьфинала, сейчас российским футболистам вполне по силам одолеть хорватов благодаря правильной тактике и пробиться в полуфинал.



Юрий Ловчев: «Если с Испанией мы говорили, что Испания выиграет, но нашли такую тактику, что испанцы никакие оказались, мы тоже не особенно смотрелись, но прошли дальше, я думаю, что тренеры найдут, как сыграть с Хорватией. И Хорватия мне уже не кажется безусловным фаворитом. Я бы здесь 50 на 50 поставил бы».



Юрий Ловчев — знаменитый игрок «Спартака» и московского «Динамо». Вместе со сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года. В том же году был признан лучшим футболистом СССР.