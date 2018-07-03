Годовщина трагедии: США 30 лет не признают вины за сбитый пассажирский самолет

В Иране сегодня вспоминают жертв трагедии, которая произошла ровно 30 лет назад. В последний год Ирано-иракской войны американский ракетный крейсер сбил над Ормузским проливом пассажирский самолет авиакомпании Iran Air.

Соединенные Штаты, которые в то время поддерживали Саддама Хусейна, заявили, что моряки не полностью разобрались в той сложной ситуации. Впоследствии Тегеран даже получил компенсацию, но официальный Вашингтон так и не признал свою вину. Корреспондент НТВ Роман Соболь напомнит, как тогда развивались события.



Воскресенье, 3 июля 88-го года, утро. Иранский Airbus вылетел из Бендер-Аббаса. Была небольшая задержка, но в остальном все шло как обычно. Эшелон 4300, прямой как стрела воздушный коридор до аэропорта Дубай. На седьмой минуте полета лайнер разорвало пополам. Все 290 человек на его борту погибли. Причину катастрофы установили быстро.



Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике: «Американский ракетный крейсер типа „Тикондерога“, „Винсеннес“, обнаружил этот самолет издалека. Самолет не маневрировал, шел на эшелоне для гражданских самолетов, никакой угрозы он американскому ракетному крейсеру не представлял и не мог представить. Тем не менее командир американского крейсера принял решение его сбить. Были выпущены две ракеты типа „Стандарт-2“».



Это был разгар Ирано-иракской войны, в которой США поддерживали Саддама Хуссейна. Крейсер «Винсеннес» охотился за иранскими катерами и в пылу погони зашел в территориальные воды Ирана. Команда нервничала, капитан боялся ответного авиаудара, запросил у командования разрешение стрелять в любые подозрительные воздушные цели и получил его. Почему иранский Airbus вызвал подозрения у американских моряков, до сих пор неясно. Спутать тяжелый лайнер с маневренным истребителем, который в 10 раз меньше, не так просто.



Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН: «Другие корабли американских ВМС, которые находились в этом же районе, определили, что это гражданский самолет».



Андрей Кошкин, Ассоциация военных политологов: «Экипаж военного крейсера пытался связаться по военной частоте, а гражданское судно находилось в гражданской сети общения. И вот эта разноплоскостность сигналов привела к тому, что они друг друга услышать не могли».



Справедливости ради надо упомянуть, что американцы сделали несколько вызовов и на гражданской аварийной частоте, но ошиблись с расчетами скорости цели (на 100 километров в час), поэтому командир Airbus решил, что обращаются не к ним. В конце концов правила безопасности запрещают экипажам отвлекаться на сторонние сообщения и засорять радиоэфир. Версия американцев о трагической ошибке не выдерживает критики.



Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике: «Целью этой акции было продемонстрировать всему миру, что те зоны, которые Соединенные Штаты Америки объявляют бесполетными, должны строго соблюдаться всеми странами мира. И любые летательные аппараты любых стран мира, которые посмеют нарушить американскую волю, будут уничтожаться, даже если это гражданский самолет».



Через год США согласились выплатить компенсацию семьям погибших: по 300 тысяч долларов за взрослого и по 150 тысяч за ребенка. На борту было 65 детей. Но официальных извинений Тегеран не дождался. Джордж Буш-старший тогда заявил, что он никогда не будет извиняться за Америку. Хотя он говорил не об этой катастрофе конкретно, а о внешней политике в целом.



Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН: «То есть такая ситуация и такое восприятие американскими военными мирных жителей в чужих странах, как некий такой материал, который можно использовать или на который можно не обращать внимание, на их гибель, лишь бы только была достигнута либо собственная безопасность, либо достигнута та цель, которую преследуют американские военные».



Действия экипажа ракетного крейсера «Винсеннес» были признаны оправданными, а капитан Уильям Роджерс по завершении службы получил орден почета.