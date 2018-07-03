Найденные в пещере Таиланда футболисты могут попасть на финал ЧМ-2018

Во всем мире сейчас с тревогой следят за уникальной спасательной операцией в Таиланде. Группу детей, которых заблокировало в пещерном лабиринте
из-за резкого подъема воды, после долгих поисков удалось обнаружить. Но теперь встает вопрос — как вызволить юных футболистов и их наставника из подземной ловушки? Ведь выход из пещеры затоплен.
Не исключено, что поднять детей на поверхность получится только тогда, когда закончатся муссонные дожди. Восемь лет назад чилийским горнякам, которые оказались замурованными в шахте, пришлось ждать помощи больше двух месяцев. Однако сезон дождей в Таиланде может продлиться еще дольше, и сейчас в пещеру тянут свет и телефонные провода. Корреспондент НТВ Андрей Гордеев проникся судьбой узников подземелья.
Видеосъемку с замиранием сердца смотрят и пересматривают во всем мире. Дети и их тренер — заложники затопленной пещеры. Они ждали спасателей 10 дней, даже не зная сколько ждут: счет дням был потерян.
Кадры, которые вызывают смешанные эмоции: тут и счастье, и ужас. Первое, что принесли в пещеру спасатели, — это свет. А дети-то сидели там в абсолютной темноте. И даже сейчас еще ничего не закончилось: их нашли, но «нашли» в этом случает еще не означает «спасли».
Новость, о том, что дети в подземелье, живы прилетела наверх мгновенно. Изможденные ожиданием, родители выдохнули.
Местная жительница: «Это лучший день моей жизни. Мы столько дней ничего не знали о своих детях. Мы боялись, что больше никогда их не увидим».
А потом выяснилось: возможно, еще не пройдена отметка, которую называют «самое страшное». Как теперь поднять узников на поверхность? Пещера-то по-прежнему затоплена. И от места, где укрылись дети до выхода, — 4 километра воды.
Дождь льет не переставая. Спасатели пытались откачать воду насосами, но куда там: это же настоящая подземная река. Международная группа спасателей теперь ищет другие варианты операции. Один из них — обучить детей основам дайвинга и помочь им выбраться из пещеры в водолазных костюмах. Но опасность слишком велика: погружаясь под воду в пещере, даже профессиональный водолаз сильно рискует. А тут дети.
Наронгсак Осоткханакон, глава провинции Чианграй: «Мы не будем рисковать. Мы не будем выводить из пещеры, пока это не будет на 100% для них безопасно. Я не могу сказать, сколько дней на это потребуется».
Вроде бы, есть возможность попасть в пещеру через другой лаз, для этого его нужно расширить. Здесь уже новые риски: такие работы могут привести к обрушению стен или обвалам. Пока спасатели на земле ломают головы над планом спасения, их коллеги в подземелье следят за состоянием школьников: ясно же — они все на нервах.
Людовик Олег Гегельский, специалист по выживанию в экстремальных ситуациях: «Нервная система страдает в том смысле, что она может сбоить, могут быть неадекватные реакции. Может быть обострение хронических заболеваний, даже если они находились в купированном состоянии».
Самый радикальный сценарий — отложить эвакуацию, пока не спадет вода. То есть переждать в пещере сезон дождей. В Таиланде он может продолжаться четыре месяца.
Кстати, сегодня пришли сообщения, что если группу юных футболистов вдруг удастся вызволить из пещеры в ближайшие дни, то детей хотят отправить в Москву на финальный матч чемпионата мира.
Видеосъемку с замиранием сердца смотрят и пересматривают во всем мире. Дети и их тренер — заложники затопленной пещеры. Они ждали спасателей 10 дней, даже не зная сколько ждут: счет дням был потерян.
Кадры, которые вызывают смешанные эмоции: тут и счастье, и ужас. Первое, что принесли в пещеру спасатели, — это свет. А дети-то сидели там в абсолютной темноте. И даже сейчас еще ничего не закончилось: их нашли, но «нашли» в этом случает еще не означает «спасли».
Новость, о том, что дети в подземелье, живы прилетела наверх мгновенно. Изможденные ожиданием, родители выдохнули.
Местная жительница: «Это лучший день моей жизни. Мы столько дней ничего не знали о своих детях. Мы боялись, что больше никогда их не увидим».
А потом выяснилось: возможно, еще не пройдена отметка, которую называют «самое страшное». Как теперь поднять узников на поверхность? Пещера-то по-прежнему затоплена. И от места, где укрылись дети до выхода, — 4 километра воды.
Дождь льет не переставая. Спасатели пытались откачать воду насосами, но куда там: это же настоящая подземная река. Международная группа спасателей теперь ищет другие варианты операции. Один из них — обучить детей основам дайвинга и помочь им выбраться из пещеры в водолазных костюмах. Но опасность слишком велика: погружаясь под воду в пещере, даже профессиональный водолаз сильно рискует. А тут дети.
Наронгсак Осоткханакон, глава провинции Чианграй: «Мы не будем рисковать. Мы не будем выводить из пещеры, пока это не будет на 100% для них безопасно. Я не могу сказать, сколько дней на это потребуется».
Вроде бы, есть возможность попасть в пещеру через другой лаз, для этого его нужно расширить. Здесь уже новые риски: такие работы могут привести к обрушению стен или обвалам. Пока спасатели на земле ломают головы над планом спасения, их коллеги в подземелье следят за состоянием школьников: ясно же — они все на нервах.
Людовик Олег Гегельский, специалист по выживанию в экстремальных ситуациях: «Нервная система страдает в том смысле, что она может сбоить, могут быть неадекватные реакции. Может быть обострение хронических заболеваний, даже если они находились в купированном состоянии».
Самый радикальный сценарий — отложить эвакуацию, пока не спадет вода. То есть переждать в пещере сезон дождей. В Таиланде он может продолжаться четыре месяца.
Кстати, сегодня пришли сообщения, что если группу юных футболистов вдруг удастся вызволить из пещеры в ближайшие дни, то детей хотят отправить в Москву на финальный матч чемпионата мира.
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