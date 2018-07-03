    На Урале четыре ребенка отравились найденными в мусоре лекарствами

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    На Урале четыре ребенка отравились найденными в мусоре лекарствами

    На Урале четыре ребенка отравились найденными в мусоре лекарствами

    В городе Богданович (Свердловская область) четыре ребенка госпитализированы с отравлением неустановленными лекарствами.

    Как рассказали в центральной районной больнице, дети, игравшие на улице, нашли неизвестные препараты в мусорном контейнере. Всего в пакете находилось 22 вида лекарств.

    Дети решили принять таблетки, после чего несовершеннолетние были доставлены в реанимацию.

    Как рассказали медики, сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Сегодня детей планируется перевести в больницу в Екатеринбург, сообщает ТАСС.

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