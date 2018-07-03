    Москва отпразднует День города 8 сентября

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Москва отпразднует День города 8 сентября

    Москва отпразднует День города 8 сентября

    Москва отпразднует День города 8 сентября
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • В этом году москвичи отметят День города 8 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Для подготовки и проведения мероприятий создан организационный комитет. Его председателем стал мэр Москвы Сергей Собянин, заместителем председателя — заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

    В состав оргкомитета также вошли заместители мэра Москвы Петр Бирюков, Александр Горбенко, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина и Марат Хуснуллин. В состав оргкомитета включены все министры городского правительства и руководители столичных департаментов, передает агентство «Москва».

    В прошлом году Москва отпраздновала свое 870-летие 9 сентября.

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