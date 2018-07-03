Москва отпразднует День города 8 сентября

В этом году москвичи отметят День города 8 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Для подготовки и проведения мероприятий создан организационный комитет. Его председателем стал мэр Москвы Сергей Собянин, заместителем председателя — заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
В состав оргкомитета также вошли заместители мэра Москвы Петр Бирюков, Александр Горбенко, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина и Марат Хуснуллин. В состав оргкомитета включены все министры городского правительства и руководители столичных департаментов, передает агентство «Москва».
В прошлом году Москва отпраздновала свое 870-летие 9 сентября.
В состав оргкомитета также вошли заместители мэра Москвы Петр Бирюков, Александр Горбенко, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина и Марат Хуснуллин. В состав оргкомитета включены все министры городского правительства и руководители столичных департаментов, передает агентство «Москва».
В прошлом году Москва отпраздновала свое 870-летие 9 сентября.
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