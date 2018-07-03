    СК назвал террористическую организацию, устроившую взрыв в метро Петербурга

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    • Фото: Wikimedia Commons
    СК назвал террористическую организацию, устроившую взрыв в метро Петербурга

    СК назвал террористическую организацию, устроившую взрыв в метро Петербурга

    СК назвал террористическую организацию, устроившую взрыв в метро Петербурга
  • Фото: Wikimedia Commons

    • Следственный комитет РФ считает запрещенную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

    В РФ возбуждены уголовные дела против участников подготовки теракта в Петербурге, подозреваемые, входящие в организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещена в РФ), скрываются за рубежом, сообщил в Мосгорсуде представитель СК РФ, где рассматривается вопрос о продлении ареста фигурантам дела.

    Потерпевшими по уголовному делу о теракте в метро признаны 112 человек. Эти люди живут в пяти регионах России и двух иностранных государствах, отметил следователь.

    На сегодняшнем заседании суд постановил оставить всех 10 обвиняемых по делу о взрыве под стражей до 3 октября. Под следствием находятся предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. Задержанный ранее в Москве Ахрал Азимов — отец братьев Азимовых — был выдворен в Киргизию.

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    Теракт в Петербурге: видео из эпицентра трагедии и рассказы очевидцев
    Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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