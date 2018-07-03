    Под Архангельском в ДТП погибли три человека, пять ранены

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    Под Архангельском в ДТП погибли три человека, пять ранены

    Под Архангельском в ДТП погибли три человека, пять ранены

    В Архангельской области столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие.

    Смертельная авария произошла в Шенкурском районе Архангельской области на федеральной трассе М-8. По данным регионального главка МЧС, жертвами автокатастрофы стали три человека, пятеро пострадали. Среди пострадавших двое четырехлетних детей.

    ГУ МЧС по региону: «Столкнулись автомобили Dodge и Land Cruiser, всего в машинах находилось восемь человек, трое погибли на месте. Пострадали пять человек, из них двое детей: мальчик и девочка, оба четырех лет».

    Все раненые доставлены в Шенкурскую районную больницу. На месте аварии работают спасатели и полиция, сообщает ТАСС.

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