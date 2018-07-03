Петербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем

В галерее «Свиное рыло» на набережной Фонтанки открылась выставка «От Алисы до Лолиты».

Все презентуемые работы известный художник Николай Васильев выполнил в редкой технике так называемого тейп-арта. Тему детства автор решил раскрыть при помощи цветного скотча. А на фоне, которым послужила оберточная бумага, изобразил не конкретных людей, а собирательные образы девочек.



Возможно, кто-то из посетителей разглядит в них кэрролловскую Алису из Зазеркалья, правда, про набоковскую Лолиту вспоминать не стоит. Это творчество с подтекстом, но провокационный оттенок, по словам художника, оно носит исключительно в юмористических целях.



На суд публики автор вынес лучшие скотчевые работы своего десятилетнего проекта. Польза материала еще и в том, что по сути вся выставка может уместиться в одном рулоне: картины удобно переносить, они не мнутся и не портятся. Так что, со временем выставка может стать еще передвижной и периодически пополняться. В среднем на один портрет у художника уходит не более часа.