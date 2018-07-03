    Петербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем

    Петербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем

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    Петербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем

    Петербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем

    Петербургский художник нарисовал литературных героинь скотчем

      В галерее «Свиное рыло» на набережной Фонтанки открылась выставка «От Алисы до Лолиты».

      Все презентуемые работы известный художник Николай Васильев выполнил в редкой технике так называемого тейп-арта. Тему детства автор решил раскрыть при помощи цветного скотча. А на фоне, которым послужила оберточная бумага, изобразил не конкретных людей, а собирательные образы девочек.

      Возможно, кто-то из посетителей разглядит в них кэрролловскую Алису из Зазеркалья, правда, про набоковскую Лолиту вспоминать не стоит. Это творчество с подтекстом, но провокационный оттенок, по словам художника, оно носит исключительно в юмористических целях.

      На суд публики автор вынес лучшие скотчевые работы своего десятилетнего проекта. Польза материала еще и в том, что по сути вся выставка может уместиться в одном рулоне: картины удобно переносить, они не мнутся и не портятся. Так что, со временем выставка может стать еще передвижной и периодически пополняться. В среднем на один портрет у художника уходит не более часа.

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