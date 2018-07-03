Эльдорадо для археологов: как петербургские историки открывают тайны древних цивилизаций в Туве

Корреспондент НТВ побывала в Тувинской экспедиции института истории материальной культуры РАН и стала свидетельницей сразу нескольких археологических открытий.

Эльдорадо древних археологических культур — зона затопления Саяно-Шушенской ГЭС — волонтерам Русского географического общества и петербургским ученым — давно дом родной. Даже проделавшая путь в пять тысяч километров профессорская кошка у входа в юрту — обычное дело.



Как и полвека назад сюда приезжают за открытиями. Центральная Тува богата на памятники самых разных эпох — от палеолита до позднего Средневековья. Очередную находку можно совершить даже без лопаты в руках, просто по пути к ближайшему от лагеря раскопу.



Еще три дня назад подножие горы Алатей напоминало пустыню. Но водохранилище начали наполнять, и место работы археологов стало стремительно превращаться в остров. Еще сутки и тайны тысячелетий окажутся под водой.



На правый берег Енисея теперь тоже только на моторке. У поселка Эйлиг-Хем в конце 60-х самый первый отряд ленинградских археологов под руководством Александра Грача обнаружил саблю Багыра. И легендарное оружие древнетюркского вождя, и личные вещи ученого-первопроходца теперь — достояние Национального музея Республики Тыва.



А над могильным полем Уйлук-Хем, без охраны и сигнализаций в обрамлении золотых ветвей караганника прячутся наскальные шедевры — петроглифы.



Марина Килуновская, начальник Тувинской экспедиции Института истории материальной культуры РАН: «Вот это изображение быка эпохи бронзы. Их тут несколько на нескольких камнях. Они изображены техникой точечной выбивки. Здесь мы видим рисунки оленя с ветвистыми рогами, козликов, есть изображение копыта».



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко побывала в Тувинской экспедиции и стала свидетельницей сразу нескольких археологических открытий.