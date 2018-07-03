Петербургский парламент поддержал повышение пенсионного возраста

Сегодня комиссия по социальной политике Заксобрания Петербурга обсуждала изменения в пенсионное законодательство.

Законодательное собрание Петербурга не решилось противостоять федеральной инициативе. Подавляющим большинством голосов парламентская комиссия по социальной политике одобрила проект повышения пенсионного возраста.



В пользу этого решения высказались сегодня и представители Пенсионного фонда. А эксперты комитетов по труду, социальной политике и здравоохранению подчеркнули, что новый закон будет соответствовать духу экономики и времени.



К тому же, по их словам, уровень занятости пенсионеров в Петербурге выше, чем в других регионах — 41 процент, а безработица достигла исторического минимума. Но некоторые депутаты категорически не согласились с озвученной формулой «если растет продолжительность жизни, то растет и пенсионный возраст».