    Петербургский парламент поддержал повышение пенсионного возраста. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, законодательство, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский парламент поддержал повышение пенсионного возраста

    Петербургский парламент поддержал повышение пенсионного возраста

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    Петербургский парламент поддержал повышение пенсионного возраста

    Петербургский парламент поддержал повышение пенсионного возраста

      Сегодня комиссия по социальной политике Заксобрания Петербурга обсуждала изменения в пенсионное законодательство.

      Законодательное собрание Петербурга не решилось противостоять федеральной инициативе. Подавляющим большинством голосов парламентская комиссия по социальной политике одобрила проект повышения пенсионного возраста.

      В пользу этого решения высказались сегодня и представители Пенсионного фонда. А эксперты комитетов по труду, социальной политике и здравоохранению подчеркнули, что новый закон будет соответствовать духу экономики и времени.

      К тому же, по их словам, уровень занятости пенсионеров в Петербурге выше, чем в других регионах — 41 процент, а безработица достигла исторического минимума. Но некоторые депутаты категорически не согласились с озвученной формулой «если растет продолжительность жизни, то растет и пенсионный возраст».

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