Подняться в небо: петербургский пенсионер ищет деньги для реставрации уникального Ил-14

Владелец единственного в мире летающего Ил-14 не может сесть за штурвал. У Александра Поддубного не денег, чтобы оплатить транспортный налог и пройти техническое обслуживание самолета.

Свой крайний, как принято говорить в авиации, большой полет Ил-14 совершил 15 лет назад, прилетев из Якутии в Петербург. В 2011-м он смог добраться с аэродрома Ржевка на юг города. Сейчас самолет даже завести не получится: нет топлива.



Нужно 300 литров, а авиационный бензин также взлетел в цене (его стоимость превышает 100 рублей за литр). Впрочем, даже если бы и нашлись деньги на заправку, «Илюша» (как Ил-14 ласково называет его владелец) всё равно не поднимется в небо. В салоне нет обшивки, и вынужденный простой привел к коррозии некоторых элементов. Теперь специалисты из Кронштадта пытаются навести тут порядок.



Железной птице подрезали крылья и долги. Задолженность по транспортному налогу постоянно растет. У этого самолета два двигателя. В каждом по 1900 лошадиных сил. За эту мощь приходится платить — почти полмиллиона рублей в год. У Александра — он сейчас пенсионер — таких денег нет. В прошлый раз рассчитаться с налоговой службой помогли спонсоры. Но сегодня их нет, нет и инвесторов. Машине почти шесть десятилетий. И нужно около 8 миллионов, чтобы Ил-14 оторвался от земли, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.