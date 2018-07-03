    Шведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион

    Шведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион

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    Шведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион

    Шведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион

    Шведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион

      Фанаты сборной Швеции верят в победу и даже прогнозируют разгромный сухой счет.

      В эти минуты в Петербурге проходит заключительный матч 1/8 чемпионата мира по футболу. Играют сборные Швеции и Швейцарии. А за несколько часов до матча по аллеям парка на Крестовском острове шли уверенные в себе викинги.

      Впрочем, и те, кто не облачился в одежду с национальной атрибутикой, убежденно прогнозируют победу сборной Швеции. Противнику угрожают разгромом всухую.

      Болельщиков Швейцарии, которые пришли к стадиону позже, значительно меньше. Однако эмоционально они не уступают соперникам по трибунам.

      Несмотря на накал страстей, атмосферу на Крестовском острове присутствующие назвали доброжелательной. Кроме того, в окрестностях стадиона перед игрой можно было увидеть и болельщиков из других стран. Среди футбольных фанатов были замечены россияне и бразильцы. Текущий счет встречи 0:0.

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