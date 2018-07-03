Шведские болельщики устроили шествие по пути на питерский стадион

Фанаты сборной Швеции верят в победу и даже прогнозируют разгромный сухой счет.

В эти минуты в Петербурге проходит заключительный матч 1/8 чемпионата мира по футболу. Играют сборные Швеции и Швейцарии. А за несколько часов до матча по аллеям парка на Крестовском острове шли уверенные в себе викинги.



Впрочем, и те, кто не облачился в одежду с национальной атрибутикой, убежденно прогнозируют победу сборной Швеции. Противнику угрожают разгромом всухую.



Болельщиков Швейцарии, которые пришли к стадиону позже, значительно меньше. Однако эмоционально они не уступают соперникам по трибунам.



Несмотря на накал страстей, атмосферу на Крестовском острове присутствующие назвали доброжелательной. Кроме того, в окрестностях стадиона перед игрой можно было увидеть и болельщиков из других стран. Среди футбольных фанатов были замечены россияне и бразильцы. Текущий счет встречи 0:0.