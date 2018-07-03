Сотрудники «Сбербанка» украли у ВИП-клиента 40 миллионов

Правоохранители раскрыли банду мошенников, похитившую около 40 млн рублей со счета
ВИП-клиента «Сбербанка».
Всего в результате спецоперации, которая прошла в Петербурге и Нижнем Новгороде, были задержаны девять человек, в том числе сотрудники «Сбербанка».
По данным правоохранителей, злоумышленники похитили около 40 млн рублей со счета одного из ВИП-клиентов, переведя деньги в сберегательные сертификаты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Имя пострадавшего клиента не называется.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в «Сбербанке», все сотрудники, которые попали под подозрение, были незамедлительно уволены. Деньги в полном объеме возвращены клиенту.
По данным правоохранителей, злоумышленники похитили около 40 млн рублей со счета одного из ВИП-клиентов, переведя деньги в сберегательные сертификаты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Имя пострадавшего клиента не называется.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в «Сбербанке», все сотрудники, которые попали под подозрение, были незамедлительно уволены. Деньги в полном объеме возвращены клиенту.
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