    Сотрудники «Сбербанка» украли у ВИП-клиента 40 миллионов

    комментировать

    Сотрудники «Сбербанка» украли у ВИП-клиента 40 миллионов

    Сотрудники «Сбербанка» украли у <nobr>ВИП-клиента</nobr> 40 миллионов

    Правоохранители раскрыли банду мошенников, похитившую около 40 млн рублей со счета ВИП-клиента «Сбербанка».

    Всего в результате спецоперации, которая прошла в Петербурге и Нижнем Новгороде, были задержаны девять человек, в том числе сотрудники «Сбербанка».

    По данным правоохранителей, злоумышленники похитили около 40 млн рублей со счета одного из ВИП-клиентов, переведя деньги в сберегательные сертификаты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Имя пострадавшего клиента не называется.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в «Сбербанке», все сотрудники, которые попали под подозрение, были незамедлительно уволены. Деньги в полном объеме возвращены клиенту.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru