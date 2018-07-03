В России введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку планируют ввести в России в 2022 году.
Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, сейчас для экзамена уже разрабатываются задания. А массовая апробация экзамена в российских школах намечена на 2021 год.
Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора: «С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию».
Кравцов также добавил, что экзамен будет разделен по аналогии с русским языком на два уровня — базовый и углубленный, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в этом году по результатам ЕГЭ увеличился средний балл российских школьников. Так, по русскому языку он составил 70,93 (в 2017 году — 69). Вырос и процент школьников, набравших от 80 до 100 баллов, — 26,7% высокобалльников в этом году против 25% в прошлом. А в Москве один из школьников набрал 100 баллов по каждому из четырех ЕГЭ.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году экзамены сдавали более 700 тыс. человек.
Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора: «С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию».
Кравцов также добавил, что экзамен будет разделен по аналогии с русским языком на два уровня — базовый и углубленный, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в этом году по результатам ЕГЭ увеличился средний балл российских школьников. Так, по русскому языку он составил 70,93 (в 2017 году — 69). Вырос и процент школьников, набравших от 80 до 100 баллов, — 26,7% высокобалльников в этом году против 25% в прошлом. А в Москве один из школьников набрал 100 баллов по каждому из четырех ЕГЭ.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году экзамены сдавали более 700 тыс. человек.
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