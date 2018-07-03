В Москве школьник-рекордсмен набрал 400 баллов на ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора подвел итоги Единого государственного экзамена.
По словам Сергея Кравцова, в этом году средний балл российских школьников увеличился. Так, по русскому языку он составил 70,93 (в 2017 году — 69). Вырос и процент школьников, набравших от 80 до 100 баллов, — 26,7% высокобалльников в этом году против 25% в прошлом.
А в Москве и вовсе появился школьник, который сдавал русский язык, математику, биологию и химию, и набрал 100 баллов по каждому ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора, в этом нет ничего удивительного.
Также Кравцов рассказал, что всего за телефоны с экзамена в этом году были удалены 478 школьников, а за шпаргалки — 463, передает РИА Новости.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году экзамены сдавали более 700 тыс. человек.
А в Москве и вовсе появился школьник, который сдавал русский язык, математику, биологию и химию, и набрал 100 баллов по каждому ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора, в этом нет ничего удивительного.
Также Кравцов рассказал, что всего за телефоны с экзамена в этом году были удалены 478 школьников, а за шпаргалки — 463, передает РИА Новости.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году экзамены сдавали более 700 тыс. человек.
Комментарии