Лихачёв доложил Медведеву об установленном «Росатомом» рекорде

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв отчитался сегодня о работе корпорации перед премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Алексей Лихачёв, глава «Росатома»: «В прошлом году установлен рекорд — без малого 203 миллиарда киловатт-часов выработки, это самая большая цифра за всю историю существования новой России. Советский рекорд — 212 миллиардов киловатт-часов выработки. Мы считаем, что он достижим».



Лихачёв доложил, что «Росатом» ведет переговоры с Саудовской Аравией по реакторам малой мощности. Заключены новые соглашения по строительству новых блоков АЭС в Китае.