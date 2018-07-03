«Какой дурак был»: Акинфеев поделился эмоциями от победы над испанцами

Сборная России по футболу полным ходом готовится к историческому четвертьфиналу с Хорватией. Сегодня капитан нашей команды и герой матча с Испанией Игорь Акинфеев встретился с журналистами.
Голкипер рассказал о том, что перед 1/8 в сборной отдельно не готовились к серии пенальти и планировали, что Россия сможет решить все вопросы в основное время. Также Акинфеев рассказал о том, что чувствовал после того, как отбил решающий удар.
Игорь Акинфеев, вратарь, капитан сборной России по футболу: «В такие моменты эмоции не контролируешь. Сейчас смотрю на себя и думаю: какой дурак был, покатился на животе по траве! Это действительно так, хотя это были искренние эмоции, эмоции всей команды».
Матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия пройдет в эту субботу на сочинском стадионе «Фишт». А сегодня определится последняя пара четвертьфиналистов. В Москве колумбийцы сыграют с англичанами, которые традиционно считаются фаворитами любого турнира, однако после 1990 года на мировых первенствах они ни разу не забирались выше ¼, а на прошлом мундиале и вовсе не вышли из группы.
В другой 1/8 финала в Санкт-Петербурге сойдутся шведы и швейцарцы. Знаменитый кот из Эрмитажа по кличке Ахилл, предсказывающий итоги матча, выбрал миску со швейцарским флагом. Ранее продолжатель дела покойного осьминога Пауля верно спрогнозировал победу России над Саудовской Аравией и Египтом.
А в Японии сейчас всей страной клянут рыбака, который расправился с осьминогом-оракулом по имени Рабьо. Накануне стало известно, что моллюска, который верно угадал исход матчей национальной сборной с Сенегалом, Польшей и Колумбией, разделали и отвезли на рыбный рынок. В этот же день футболисты непостижимым образом уступили сборной Бельгии.
Выигрывая по ходу встречи 2:0, японцы умудрились сначала растерять преимущество, а затем и пропустить за считаные секунды до финального свистка. Впрочем, даже после такого удара футболисты из страны самураев не потеряли самообладания. Они навели порядок на скамейке порядок на скамейке запасных и в своей раздевалке, оставив записку с надписью «спасибо» на русском языке.
В ¼ финала бельгийцы встретятся с бразильцами, которые в другой 1/8 уверенно выиграли у мексиканцев. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Игорь Акинфеев, вратарь, капитан сборной России по футболу: «В такие моменты эмоции не контролируешь. Сейчас смотрю на себя и думаю: какой дурак был, покатился на животе по траве! Это действительно так, хотя это были искренние эмоции, эмоции всей команды».
Матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия пройдет в эту субботу на сочинском стадионе «Фишт». А сегодня определится последняя пара четвертьфиналистов. В Москве колумбийцы сыграют с англичанами, которые традиционно считаются фаворитами любого турнира, однако после 1990 года на мировых первенствах они ни разу не забирались выше ¼, а на прошлом мундиале и вовсе не вышли из группы.
В другой 1/8 финала в Санкт-Петербурге сойдутся шведы и швейцарцы. Знаменитый кот из Эрмитажа по кличке Ахилл, предсказывающий итоги матча, выбрал миску со швейцарским флагом. Ранее продолжатель дела покойного осьминога Пауля верно спрогнозировал победу России над Саудовской Аравией и Египтом.
А в Японии сейчас всей страной клянут рыбака, который расправился с осьминогом-оракулом по имени Рабьо. Накануне стало известно, что моллюска, который верно угадал исход матчей национальной сборной с Сенегалом, Польшей и Колумбией, разделали и отвезли на рыбный рынок. В этот же день футболисты непостижимым образом уступили сборной Бельгии.
Выигрывая по ходу встречи 2:0, японцы умудрились сначала растерять преимущество, а затем и пропустить за считаные секунды до финального свистка. Впрочем, даже после такого удара футболисты из страны самураев не потеряли самообладания. Они навели порядок на скамейке порядок на скамейке запасных и в своей раздевалке, оставив записку с надписью «спасибо» на русском языке.
В ¼ финала бельгийцы встретятся с бразильцами, которые в другой 1/8 уверенно выиграли у мексиканцев. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Комментарии