Под Петербургом водитель и пассажир заживо сгорели в ДТП

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства огненной аварии на 30-м километре Киевского шоссе.

Два человека сгорели заживо в ДТП на Киевском шоссе. Серьезная авария произошла на 25-м километре трассы. По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля.



От сильного удара один из них отбросило в кювет, второй вылетел в сторону отбойника и загорелся. При этом водителя и пассажира зажало внутри искореженной машины.



Очевидцы говорят: всё произошло настолько быстро, что они не успели вытащить людей из салона. Пожар уничтожил легковушку полностью.



Тушившие пламя спасатели даже не смогли установить ее марку. Находившаяся во второй машине женщина получила травмы. Ее доставили в больницу.