Столичные власти в полтора раза увеличили премии молодым ученым

Правительство Москвы в полтора раза увеличило премии молодым ученым — до 1,5 млн рублей каждая.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы
Помимо увеличения самих премий, упрощается и порядок выдвижения на их соискание, а также расширяется круг их потенциальных получателей. В частности, отменяются ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации, а молодые доктора наук в возрасте от 36 до 40 лет могут участвовать в конкурсе в составе научного коллектива.
Кроме того, теперь отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям соискателей. До этого не достигшим 36 лет участникам конкурса вручалось не менее 20 премий, а докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно — не менее двух премий.
Добавим, что премии правительства Москвы вручаются молодым ученым с 2013 года. За это время в конкурсе участвовали более 3 тысяч молодых ученых. Лауреатами премий стали 190 человек.
Помимо увеличения самих премий, упрощается и порядок выдвижения на их соискание, а также расширяется круг их потенциальных получателей. В частности, отменяются ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации, а молодые доктора наук в возрасте от 36 до 40 лет могут участвовать в конкурсе в составе научного коллектива.
Кроме того, теперь отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям соискателей. До этого не достигшим 36 лет участникам конкурса вручалось не менее 20 премий, а докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно — не менее двух премий.
Добавим, что премии правительства Москвы вручаются молодым ученым с 2013 года. За это время в конкурсе участвовали более 3 тысяч молодых ученых. Лауреатами премий стали 190 человек.
Комментарии