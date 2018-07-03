Подозреваемого в убийстве пилота Пешкова в Сирии задержали в Грузии

Гражданина Турции Серкана Куртулуша, который проходил по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, задержали в Грузии.
Куртулуш был задержан в Тбилиси по запросу Интерпола и отправлен в тюрьму в Рустави. Турция уже обратилась к Грузии с просьбой об экстрадиции мужчины.
На родине Куртулушу грозит обвинение по делу о создании банды, которая действовала в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и Измире, нападениях, поджогах и шантаже, сообщает Hurriyet.
Также Куртулуш был среди 18 человек, которых подозревали в убийстве Олега Пешкова в ноябре 2015 года. Ранее суд в Турции приговорил Альпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство пилота, и еще шестерых обвиняемых к пяти годам лишения свободы за незаконное владение оружием. Куртулуш же был оправдан. Впрочем, приговор все еще не является окончательным, так как вышестоящие суды продолжают изучать дело.
Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года на территории Сирии, где он принимал участие в операции против «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Турецкие ВВС сбили российский Су-24. Олегу Пешкову удалось катапультироваться, но его с земли расстреляли боевики. Пилоту было посмертно присвоено звание Героя России.
На родине Куртулушу грозит обвинение по делу о создании банды, которая действовала в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и Измире, нападениях, поджогах и шантаже, сообщает Hurriyet.
Также Куртулуш был среди 18 человек, которых подозревали в убийстве Олега Пешкова в ноябре 2015 года. Ранее суд в Турции приговорил Альпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство пилота, и еще шестерых обвиняемых к пяти годам лишения свободы за незаконное владение оружием. Куртулуш же был оправдан. Впрочем, приговор все еще не является окончательным, так как вышестоящие суды продолжают изучать дело.
Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года на территории Сирии, где он принимал участие в операции против «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Турецкие ВВС сбили российский Су-24. Олегу Пешкову удалось катапультироваться, но его с земли расстреляли боевики. Пилоту было посмертно присвоено звание Героя России.
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