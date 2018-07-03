    В Бурятии три человека один за другим задохнулись в колодце

    комментировать

    В Бурятии три человека один за другим задохнулись в колодце

    В Бурятии три человека один за другим задохнулись в колодце

    В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах гибели троих мужчин, которые хотели помочь друг другу в колодце, но задохнулись угарным газом.

    По предварительным данным, житель села Убукун разместил в своем колодце мотопомпу, чтобы поливать растения. В какой-то момент агрегат сломался, и мужчина решил его починить, спустившись в колодец. Однако там он надышался угарным газом и потерял сознание.

    Ему на помощь поспешили еще двое мужчин, но не смогли поднять мужчину на поверхность и тоже отравились угарным газом.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть всех троих, сообщается на сайте регионального СК.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru