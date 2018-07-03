В Бурятии три человека один за другим задохнулись в колодце

В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах гибели троих мужчин, которые хотели помочь друг другу в колодце, но задохнулись угарным газом.
По предварительным данным, житель села Убукун разместил в своем колодце мотопомпу, чтобы поливать растения. В какой-то момент агрегат сломался, и мужчина решил его починить, спустившись в колодец. Однако там он надышался угарным газом и потерял сознание.
Ему на помощь поспешили еще двое мужчин, но не смогли поднять мужчину на поверхность и тоже отравились угарным газом.
Прибывшие на место медики констатировали смерть всех троих, сообщается на сайте регионального СК.
Ему на помощь поспешили еще двое мужчин, но не смогли поднять мужчину на поверхность и тоже отравились угарным газом.
Прибывшие на место медики констатировали смерть всех троих, сообщается на сайте регионального СК.
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